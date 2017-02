Milano, 2 feb. (askanews) - Polizia e carabinieri hanno sgomberato questa mattina un palazzo abbandonato in via Fortezza 27, in zona Villa San Giovanni a Milano, da mesi occupato da decine di migranti africani. Diverse persone sono state idendificate sul posto e allontanate, mentre 26 stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti. L'operazione si è svolta senza incidenti.

Sullo sgombero dell'edifico che un tempo ospitava la sede di una multinazionale, è intervenuto l'Usb della Lombardia che in una nota ha spiegato che "c'è anche una madre con un bambino di nove giorni che ha trovato momentaneamente accoglienza presso la nostra sede regionale ma che necessitano urgentemente di una soluzione abitativa stabile". Il sindacato di base ha denunciato infine l'assenza di "una politica di accoglienza nei confronti di chi fugge dalla propria terra a causa delle condizioni di povertà o delle guerre in corso".