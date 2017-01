Operazione dei vigili in via Plinio: denunciata la titolare

Milano, 19 gen. (askanews) - I vigili urbani hanno sequestrato in un negozio di via Plinio a Milano circa 600 capi di abbigliamento di 35 grandi marchi risultati rubati in almeno altri 20 esercizi commerciali, di cui alcuni nelle vicinanze. Lo ha reso noto l'Amministrazione meneghina, spiegando che la merce ha un valore di oltre 25mila euro e che la titolare è stata denunciata per ricettazione.

Le indagini dell'unità reati predatori della polizia locale era partita lo scorso 5 gennaio dopo la richiesta d'intervento da parte di un esercizio commerciale di corso Buenos Aires. Gli addetti alla sorveglianza del negozio avevano infatti fermato una donna che aveva con sé, all'interno di una borsa, due pantaloni di marca con il dispositivo antitaccheggio attivo. La donna, all'arrivo dei vigili, si era difesa dichiarando di aver acquistato a poco prezzo i due capi d'abbigliamento in un negozio della vicina via Plinio. In quel negozio, gli agenti della Locale avevano scoperto l'esposizione in saldo di alcuni prodotti di nuova collezione e di altri in vendita esclusiva nei negozi autorizzati, e capi della collezione estiva 2017 ufficialmente ancora non in vendita.

"La Polizia locale ha scoperto una nuova frontiera dell'illecito che desta grande preoccupazione: un negozio adiacente ad un'importante arteria commerciale che vendeva merce rubata negli esercizi commerciali vicini" ha dichiarato l'assessora alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, sottolineando che si tratta di "un grande danno non solo per i commercianti ma anche per i clienti del negozio di via Plinio che rischiavano di incorrere nel reato di incauto acquisto". "Grazie alla collaborazione tra gli agenti e i commercianti, la Polizia locale è riuscita a scoprire un commercio illegale di vasta proporzione" ha spiegato il comandante della Municipale, Antonio Barbato, aggiungendo che "è la prima volta che ci troviamo ad affrontare il caso di un negozio con regolare licenza che aveva in vendita un numero così elevato di merce di provenienza furtiva. Al più presto tutta la merce recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari".