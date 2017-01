Milano, 4 gen. (askanews) - Ci sono fionde luminose, renne a batteria con Babbo Natale, puntatori laser, bastoni per i selfie tra i 400mila giocattoli contraffatti che la polizia locale ha sequestrato in un magazzino in zona Stephenson a Milano. Giochi che potrebbero rivelarsi molto pericolosi nelle mani di un bambino: nella maggior parte dei casi il vano delle batterie non ha una chiusura di sicurezza, le pile stesse si possono danneggiare con facilità. Basta poi un po' di forza e una Peppa Pig luminosa si rompe in parti anche molto piccole, così come le fionde luminose dotate di parti così minute da esporre ai bambini a rischio soffocamento.

La merce sequestrata, a cui la polizia locale è arrivata grazie alle indagini del nucleo anti-abusivismo, ha un valore stimato di mercato di circa un milione e mezzo di euro e in nessun caso è risultata conforme al Codice del Consumo. In particolare la sofisticazione ha spinto i produttori, nella quasi totalità cinesi, a stampare sulle confezioni il marchio CE, China Export, facilmente confondibile con la marcatura di conformità europea. I prodotti, infatti, non avevano documentazione fiscale sull'acquisto in territorio europeo nè l'etichettatura indicante il fabbricante o ogni altra informazione utile a identificare il prodotto. Inoltre alcuni dei giochi sequestrati sono già inseriti nel sistema di allerta Rapex, che è attivo a livello comunitario su tutti i prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tra questi figura anche il noto bastone da selfie, ritenuto pericoloso per la presenza di paraffine nell'impugnatura nera.

Oltre al sequestro il titolare dell'attività commerciale, un cittadino cinese, è stato denunciato a piede libero per contraffazione, per la quale rischia fino a 2 anni di carcere e 200mila euro di multa, e per ricettazione (che prevede fino a 6 anni di reclusione), oltre che per aver posto in vendita prodotti pericolosi in violazione del Codice del consumo (prevede arresto da 6 mesi a un anno e ammenda da 10 a 50 mila euro).

"E' il più ingente sequestro di giocattoli pericolosi mai fatto falla polizia locale. Per classificare tutta la merce - ha detto il comandante, Antonio Barbato - sono stati necessari cinque giorni di lavoro da parte del nucleo anti-abusivismo. In occasione delle festività l'importazione illegale di questi prodotti aumenta esponenzialmente".

Un importante indicatore per riconoscere questi giochi pericolosi è il prezzo: un prodotto sicuro costa di più perchè l'imprenditore deve sostenere le spese legate ai controlli necessari all'introduzione regolare sul mercato.

"Spesso le famiglie si fanno attrarre dai costi bassi - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza - ma dietro quei costi bassi c'è merce contraffatta pericolosissima per i bambini. E' uno dei sequestri più importanti mai fatto a Milano".