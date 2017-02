Milano, 7 feb. (askanews) - Aula Magna semideserta in occasione del convegno organizzato oggi al palazzo di Giustizia di Milano per celebrare il 25esimo anniversario di Mani Pulite. Secondo quanto riferito gli organizzatori, l'Associazione Giovani Avvocati (Aiga) di Milano avrebbe esplicitamente sollecitato i propri associati a boicottare l'evento per la presenza di alcuni "ospiti non graditi" tra i relatori del convegno. Tra gli altri interventi in programma, sono previsti anche quelli di Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo, storici pm di Tangentopoli. Sarebbe soprattutto la presenza del presidente dell'Anm ad aver suscitato il disappunto dell'Aiga Milano che contesterebbe anche l'organizzazione romana e non milanese dell'evento. L'iniziativa vede infatti tra i suoi promotori l'Aiga di Roma e non quella di Milano.

L'ordine degli avvocati del capoluogo lombardo smentisce qualsiasi ipotesi di boicottaggio dell'evento: "Nessun momento di disagio a incontrare Davigo a un convegno e a dibattere con lui, come già accaduto il passato", chiarisce il presidente Remo Danovi. Tuttavia sono al massimo una trentina le persone riunite nell'Aula Magna della cittadella giudiziaria milanese per il convegno. Spicca soprattutto l'assenza, tra il pubblico, di avvocati e magistrati.

