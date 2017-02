Sella (Assonime): bene novità fisco, ma restano contraddizioni

Milano, 6 feb. (askanews) - "Nell'ultimo anno molte misure hanno modificato le linee portanti del sistema tributario italiano nella giusta direzione, ma vi sono ancora ritardi nella definizione di istituti importanti, non tutti i risultati sono stati pienamente centrati e il disegno globale risente tuttora di ripensamenti e contraddizioni". Così il presidente di Assonime, Maurizio Sella nel suo intervento al convegno sul fisco organizzato insieme ad Assolombarda.

Fra gli elementi positivi, Sella ha indicato gli interventi normativi in tema di certezza del diritto e l'introduzione dell'istituto della cooperative compliance, che tuttavia "rimane ancora di incerta attrattività per le imprese". Passi avanti sono stati compiuti anche nella razionalizzazione degli interpelli preventivi, nella ridefinizione del ruling internazionale, nell'ampliamento dei termini per il ravvedimento operoso e nella rettifica degli errori commessi dal contribuente. Secondo Sella, anche la riforma del sistema sanzionatorio penale, con la depenalizzazione cosiddetta interpretativa, rappresenta un passaggio importante. Resta invece aperto "il tema della notitia criminis: sembra che gli uffici fiscali continuino a trasmettere notizie di reato anche riguardo a scostamenti di imponibile che traggono origine dalle fattispecie depenalizzate". Un fatto che "oltre ad appesantire il carico di lavoro delle procure, continua a produrre ingenti danni reputazionali alle imprese coinvolte".

Positive per Assonime anche, "la riduzione dell'aliquota Ires, il potenziamento del welfare aziendale e del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, l'introduzione della disciplina del gruppo Iva" mentre è "irragionevole il passo compiuto sul regime Iva delle perdite dei crediti". In tema di procedure concorsuali, il presidente di Assonime ha sottolineato che la durata media nel nostro Paese è superiore a quella degli altri stati europei con la conseguenza di "un accrescimento dei crediti incagliati che permangono nei patrimoni dei creditori, ponendoli in una situazione di profonda disparità rispetto agli altri competitor europei".

Infine Sella ha voluto soffermarsi sui problemi fiscali legati alle multinazionali dell'economia digitale: "il commercio che si sviluppa nella rete crea redditi apolidi e può perciò mettere in crisi il tradizionale sistema di tassazione delle imprese di qualsiasi Stato; si tratta di sviluppi che possono portare a ridiscutere le modalità di determinazione del reddito d'imprese, prospettandone il collegamento a fattori più facilmente individuabili da parte degli Stati che subiscono la penetrazione di queste imprese".