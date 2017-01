Milano, 18 gen. (askanews) - I carabinieri hanno effettuato un blitz in un capannone industriale di Cassano Magnago (Varese)dove "è stata individuata quella che sembra a tutti gli effetti una centrale di smistamento di autovetture rubate in tutta la Lombardia". Due pregiudicati di origine marocchina di 40 e 50 anni sorpresi nel capannone sono stati denunciati.

Dopo aver notato nelle ultime settimane che le luci del capannone rimanevano accese per tutta la notte, i militari si sono appostati e dopo l'ingresso di alcune vetture, hanno fatto irruzione scoprendo 11 auto tra di varie marche, parzialmente smontate e risultate rubate tra dicembre 2016 e gennaio 2017 in diverse località della regione. Poi 14 targhe ("9 corrispondenti a veicoli di cessata circolazione e 5 di veicoli rubati"), 5 cruscotti, 6 centraline, 6 propulsori, 40 portiere e cofani per auto. Trovati anche varie parti meccaniche ed elettriche, 50 pneumatici con cerchioni e 6 apparati Telepass.

I carabinieri di Cassano Magnago, che hanno sequestrato tutto il materiale e il capannone, stanno ora effettuando gli accertamenti sui numeri di serie dei singoli pezzi già smontati dalle auto rubate. Le indagini puntano ad accertare se i due pregiudicati facciano parte di un'organizzazione criminale più ampia.