Milano, 24 feb. (askanews) - Il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Como ha arrestato per riciclaggio a Milano due italiani sorpresi mentre scambiavano denaro contante proveniente dalla Svizzera con lingotti d'oro dalla Campania.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Como, hanno portato alla perquisizione di un appartamento di Milano usato da una società napoletana con una unità locale a Marcianise. I finanzieri sono intervenuti al momento dello scambio di un pacco contenente 7 chili di oro con 270.000 euro in contanti. L'oro era arrivato dalla Campania tramite una società di portavalori che, secondo la documentazione di accompagnamento, era convinta di trasportare bigiotteria.

Gli approfondimenti hanno consentito di verificare la provenienza illecita dell'oro, verosimilmente riconducibile alle attività di raccolta di monili ed oggetti attraverso la rete locale dei compro oro, da parte della società napoletana, che non aveva l'autorizzazione per il commercio professionale.

Questa operazione rientra in un'indagine più ampia sui movimenti transfrontalieri di oro e valuta da parte di una banda radicata nella provincia di Como che opera con una moderna versione dello storico "spallonaggio" praticato dai contrabbandieri di un tempo: i sentieri boscosi lungo i declivi di confine, percorsi con le gerle in spalla, ora sono stati sostituiti dall'autostrada che collega Milano a Lugano. Di solito l'oro viene nascosto in doppi fondi ricavati nelle automobili dirette in Svizzera, per la successiva raffinazione: poi rientra in contrabbando in Italia per alimentare il mercato nero.

Gli arrestati sono M.B. di 58 anni, originario di Lanzo di Intelvi che vive in Svizzera, e F.M. di 62 anni originario di Calatafimi e residente a Colverde, in provincia di Como.