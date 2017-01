Milano, 17 gen. (askanews) - Una visita frutto del "sincero desiderio di superare le incomprensioni e le difficoltà che, anche lungo la storia del nostro paese, hanno visto coinvolte" la comunità ebraica di Milano è quella cattolica. Così l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha motivato il suo incontro nel principale luogo di culto degli ebrei milanesi con il rabbino capo, rav Alfonso Arbib.

Scola ha ricordato gli 896 ebrei milanesi deportati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale che "restano una ferita inferta a tutta la nostra comunità civile, come ci ricorda il Binario 21 Memoriale della Shoah di Milano. Non ci sfuggono le responsabilità storiche di taluni figli della Chiesa nel favorire oggettive ingiustizie contro i membri del popolo ebraico".

"San Giovanni Paolo II, nella sua visita del 23 marzo 2000 al Mausoleo di Yad Vashem a Gerusalemme, affermò esplicitamente che 'la Chiesa cattolica, motivata dalla legge evangelica della verità e dell'amore e non da considerazioni politiche, è profondamente rattristata per l'odio, gli atti di persecuzione e le manifestazioni di antisemitismo dirette contro gli ebrei da cristiani in ogni tempo e in ogni luogo'. Per questo ci addolorano profondamente le ventate di intolleranza antisemita cui stiamo assistendo in Europa" ha aggiunto il cardinale.