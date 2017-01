Milano, 28 gen. (askanews) - "Se la rete unifica, la ridda dì informazioni false, non verificate o soltanto verosimili divide". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, intervenendo stamattina all'annuale incontro coi giornalisti, organizzato dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano e l'Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) in occasione del patrono San Francesco di Sales, all'Istituto Nazionale dei Ciechi di via Vivaio. "La post-verità - ha però osservato Scola - può anche essere una provocazione a cercare la verità, che san Tommaso definiva come corrispondenza tra realtà e intelletto. Noi abbiamo tutte le forze, se viviamo insieme, per attraversare in modo costruttivo questa epoca senza giudicare in maniera irrimediabile questa fase che stiamo vivendo. Non dobbiamo avere paura, se rimettiamo in piedi il soggetto".

Il Cardinale ha dialogato sul tema "Vero, verosimile, post-verità" con Daria Bignardi (direttore RaiTre), Carlo Verdelli (direttore dimissionario dell'informazione Rai) e Massimo Bernardini (autore e conduttore di TvTalk su RaiTre) davanti a 400 giornalisti presenti all'incontro. Al termine dell'incontro, il cardinale, rispondendo ad una domanda sulla visita di papa Francesco a Milano il prossimo 25 marzo, ha detto che "sarà un grande dono non solo per Milano, ma per tutte le terre lombarde in cui il Papa metterà in gioco la sua capacità di entrare direttamente in relazione con le persone".

In occasione dell'incontro l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo ha diffuso una ricerca dalla quale emerge che tre giovani italiani su quattro, tra i 20 e i 34 anni, si accorgono quando le notizie diffuse sui social media sono false. Nonostante ciò, l'11,2% condivide tutto in modo indiscriminato ritenendo che sia impossibile controllarne la veridicità. Tuttavia questo atteggiamento cambia con il titolo di studio. La percentuale di chi non adotta alcuna strategia e diffonde in modo acritico quello che trova in rete tocca il 15% tra chi non è andato oltre le scuole dell'obbligo, il 9,6% tra chi ha un diploma, l'8,8% tra chi possiede un titolo universitario.