Milano, 20 feb. (askanews) - La scissione nel Pd favorisce la Lega? "Mi dà il voltastomaco. Non penso di vincere per errori altrui, penso di vincere per la nostra forza. Ma spero che le manfrine nel pd abbiano un termine rapido, perché non se ne può più". Lo ha detto il leader della Lega nord Matteo Salvini, a margine di un incontro a Milano. Per quanto riguarda la possibilità di tenere le primarie del centrodestra per la scelta del candidato premier, Salvini ha replicato: "Il passaggio popolare sarà fondamentale. Bisognerà capire quando il pd si degnerà di mandare gli italiani al volto perché qua siamo ostaggio delle scissioni di un partito che sta occupando il Paese".