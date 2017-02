Milano, 22 feb. (askanews) - SEA comunica che a causa dello sciopero nazionale generale, che avrà luogo giovedì 23 febbraio, i voli programmati negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa potranno subire ritardi e/o cancellazioni. I voli saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie: 7.00-10.00 e 18.00-21.00.

Visto che alcune compagnie hanno già cancellato in via preventiva alcuni servizi al fine di evitare disagi ai passeggeri, SEA invita a contattare la propria compagnia aerea per verificare l'operatività del volo.

SEA fornirà informazioni sull'operatività degli aeroporti in tempo reale sul proprio canale twitter @MiAirports e sui siti degli aeroporti www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com .

A disposizione dei passeggeri anche il call center SEA allo 02.232323