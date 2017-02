Milano, 2 feb. (askanews) - Secondo una rilevazione della qualità percepita effettuata tra giugno e agosto 2016 su un campione di oltre 1.100 famiglie, le Case Vacanza del Comune di Milano hanno conquistato il cuore dei milanesi. Il 96,6 per cento le ritiene infatti dotate di spazi sicuri e ben strutturati, il 92,1 per cento giudica gli educatori coinvolgenti e disponibili, mentre il 92 per cento trova le attività proposte varie e divertenti. L'indagine è stata pubblicata sul portale del Comune di Milano e sarà replicata anche per la stagione 2017.

Si tratta delle case di Andora e Pietra Ligure al mare, Zambla Alta in montagna, Ghiffa e Vacciago al lago, che ospitano ogni anno migliaia di bambini e ragazzi dai quattro ai quattordici anni. Solo nel 2016 sono stati oltre 12.600 gli studenti che hanno partecipato a Scuola Natura, i soggiorni settimanali dedicati alle scuole d'infanzia, primarie e medie che durante l'anno scolastico intrecciano divertimento e apprendimento in un percorso didattico specifico. Sono invece 3.750 gli alunni che hanno goduto dell'iniziativa Estate Vacanza, dodici giorni di villeggiatura estiva ricchi di attività escursionistiche, sportive e di animazione.

"L'Amministrazione è orgogliosa di poter vantare un servizio di eccellenza e qualità come quello delle Case Vacanza", ha affermato in una nota la vicesindaco e assessore all'Educazione, Anna Scavuzzo. "Un servizio che vogliamo continuare a migliorare e implementare, anche con interventi di manutenzione straordinaria che ci permettano di ampliare l'offerta ai nostri bambini e ragazzi, che hanno dimostrato di apprezzarne moltissimo l'attività".

"I giovani ospiti e i loro genitori hanno dimostrato di apprezzare le nostre strutture - commenta Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data - Queste rilevazioni sono particolarmente importanti per noi perché ci consentono di capire in quali ambiti poter migliorare e quali sono invece i punti di forza delle nostre case vacanza".