Milano, 16 feb. (askanews) - "Il nostro punto di riferimento, la nostra stella polare è stato il fare sistema, è stata l'idea che l'Italia ha tutte le caratteristiche, tutte le potenzialità per essere in alcuni settori produttivi il Paese numero uno al mondo e il mondo della moda e dell'eleganza, credo insieme alla nostra enogastronomia, al nostro design, hanno tutte le caratteristiche per essere il top a livello planetario". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, intervenendo a Milano alla presentazione della nuova fiera dell'Haute-à-porter TheOneMilano. "Quando non riusciamo a essere i numeri uno - ha aggiunto Scalfarotto - è perché forse non crediamo abbastanza in noi stessi, o perché lasciamo che il nostro genio individuale, peraltro caratteristico nella nostra cultura, prevalga sull'idea che invece quel genio individuale è frutto di un ambiente".