Milano, 7 feb. (askanews) - Nei centri di accoglienza controllati dall'Ats (Agenzia di tutela della salute) di Milano sono stati riscontrati circa duemila casi di scabbia e 38 di tubercolosi nel corso del 2016, tutti casi "prontamente trattati, che non hanno avuto conseguenze per la popolazione". Lo ha riferito l'assessore alla Salute, Giulio Gallera, in risposta ad una interrogazione di Riccardo De Corato (FdI), che chiedeva quanti casi di malattie infettive trasmissibili siano stati registrati nei centri di accoglienza da quando è in atto l'emergenza profughi e quale fosse la frequenza dei controlli da parte delle Ats.

"Tutti i migranti ospitati presso le strutture vengono sottoposti a vaccinazioni contro difterite-tetano e poliomielite e a uno screening tubercolinico", ha affermato Gallera. Nei vari centri di accoglienza è operativo un programma per il controllo della tubercolosi in base al quale sono stati eseguiti 1821 test mentre su 824 migranti sono stati effettuati approfondimenti diagnostici che hanno accertato 38 casi di presenza della malattia, tutti trattati o in corso di terapia. Anche per la tubercolosi nessun caso secondario è stato riscontrato nella popolazione generale.