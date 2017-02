Milano, 2 feb. (askanews) - A Laura Taroni, l'infermiera dell'ospedale di Saronno arrestata nell'indagine connessa alle morti sospette in ospedale insieme all'amante, il medico Leonardo Cazzaniga, "non sono attribuiti omicidi nell'ambito del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno". Lo precisa in una nota il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Gian Luigi Fontana. "Nell'ambito delle indagini preliminari che riguardano la sua posizione - vi si legge - la signora Laura Taroni è stata interrogata il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2017, nella Casa Circondariale di Como, dal Sostituto titolare dell'indagine e da un ufficiale di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Saronno. Contrariamente a quanto riferito da notizie stampa, il Procuratore non era presente. Alla signora Taroni sono stati contestati gli elementi d'accusa su tutti i reati a lei attribuiti, sia quelli per i quali è stata emessa nei suoi confronti misura cautelare, sia quelli per cui non è stata emessa: omicidi in ambito familiare (marito: Massimo Guerra; madre: Maria Rita Clerici; suocero: Luciano Guerra); reati connessi di lesioni e falso ideologico. Si precisa, ancora una volta, che alla signora Taroni non sono attribuiti omicidi nell'ambito del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno". "La signora Taroni - conclude la nota - ha risposto a tutte le domande. Per esigenze d'indagine non si può aggiungere altro".