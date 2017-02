Milano, 23 feb. (askanews) - Milano si conferma capitale italiana delle multe. Il mensile Quattroruote ha elaborato i dati dell'anno scorso e Milano con 3.635.790 multe (con un aumento di 282.470 infrazioni rispetto all'anno scorso) e oltre 157 milioni di euro incassati continua a essere in testa nella classifica italiana. Primato che detiene anche per l'ammontare medio dei verbali pari a 116,78 euro.

"E' del tutto evidente che per la giunta gli automobilisti milanesi sono dei bancomat, cittadini da spremere a tutti i costi per aumentare il bilancio delle casse comunali", ha commentato Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia. "Una stangata record che non fa onore a Palazzo Marino e rappresenta una vera e propria tassa aggiuntiva a cui sono costretti i milanesi. I numeri abnormi evidenziano una volta di più che la città viene amministrata con un approccio vessatorio. D'altronde tutti ricordiamo la circolare interna dell'ex Assessore Granelli ai vigili in cui li invitava, con tono perentorio, a essere implacabili con le multe. Per la sinistra il ruolo della polizia locale è esclusivamente quello di stangare i cittadini", ha concluso.