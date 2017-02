Milano, 8 feb. (askanews) - Duecentocinque autisti soccorritori, già dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, della ex Croce Rossa Italiana, saranno assunti, grazie alla mobilità, dal Sistema sanitario regionale lombardo. La delibera che ratifica l'accordo sindacale siglato tra Assessorato al Welfare, la Delegazione di Parte Pubblica, Areu e le Organizzazioni sindacali del Comparto della Sanità pubblica, sottoscritto lo scorso 16 gennaio, è stata approvata dalla Giunta su proposta dello stesso assessore al welfare Giulio Gallera.

"L'intervento della Regione - ha spiegato l'assessore - si è reso necessario in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità del 2016 sul decreto legislativo del 2012 che ha disposto la riorganizzazione della Croce Rosse Italiana, oggi ESACRI (Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana), il quale ha previsto la possibilità di assumere con procedure di mobilità il personale che avesse già prestato servizio, in attività convenzionate con gli enti del Servizio sanitario nazionale, per un periodo non inferiore a 5 anni".