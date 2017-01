Milano, 6 gen. (askanews) - "Sette dei migliori dieci Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani sono lombardi. Questo mi inorgoglisce e conferma pienamente l'eccellenza della sanita' della nostra regione non solo nella cura ma anche nella ricerca applicata alla cura". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commentando la lista degli Irccs stilata dal Ministero della Salute sulla base di alcuni indicatori di performance: attivita' scientifica, attivita' assistenziale, capacita' di attrarre risorse e attivita' di rete.

"Per il livello di eccellenza in ricerca e assistenza su specifiche patologie - ha spiegato Gallera - gli Irccs lombardi San Raffaele, Maggiore, Istituto nazionale dei Tumori, San Matteo, Ieo, Humanitas, Carlo Besta sono stati valutati come i migliori dei 49 Irccs italiani. Per Regione Lombardia rappresenta un grande riconoscimento perche' crediamo molto nella ricerca e infatti circa il 40% degli Istituti si trovano su territorio lombardo.

La sperimentazione di nuove cure - ha concluso l'assessore - realizzata dagli Irccs e' di fondamentale importanza perche' ci consente di mantenere quegli elevati standard di qualita' che il sistema sanitario lombardo possiede. Sotto la regia della Regione Lombardia abbiamo avviato un tavolo permanente con l'obiettivo di costruire una rete che massimizzi le eccellenze rappresentate da tutti i nostri Irccs, nel campo della ricerca".