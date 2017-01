Milano, 11 gen. (askanews) - "Bene il passo in avanti delle istituzioni a livello dell'Unione europea per due sfide importanti come il trasferimento dell'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco, da Londra a Milano e il rilancio del post Expo". Lo ha scritto in una nota Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano e di Confcommercio. "Di particolare importanza per il mondo imprenditoriale è la richiesta di creare una Zona economica speciale sul territorio dell'area espositiva. Ciò significa creare le condizioni migliori per permettere non solo alle imprese milanesi, ma anche a quelle internazionali, di investire aumentando il livello di attrattività di Milano. Per vincere questa nuova sfida va ricreata quella cabina di regia, governo, enti locali e Camera di commercio, che ha permesso il successo di Expo 2015" ha aggiunto Sangalli.