"Di lui non hanno nostalgia a Milano, figuriamoci nel Paese"

Milano, 10 feb. (askanews) - La discesa in campo di Pisapia "non mi tocca" ma a sinistra se si riducono a contare sull'ex sindaco di Milano "sono messi male, poverini". Lo ha detto il leader della Lega Nord Matteo Salvini, a margine della presentazione di un libro a Milano.

Salvini ha quindi ironizzato sulla prospettiva indicata da Pisapia di raggiungere il 40 per cento tra il suo Campo progressista, il Pd e le liste civiche. "Ussignur - ha replicato - perché solo il 40 per cento, facciamo che vanno verso il 50-60. Di Pisapia non ne hanno nostalgia i milanesi figuriamoci gli italiani".