Salvini: se non ci fanno votare entro l'estate è un golpe

"Non si può rimanere a vita in attesa di telefonata da Arcore"

Milano, 14 feb. (askanews) - "Se non ci fanno votare entro l'estate è un golpe". Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini parlando a Radio Padania. Per Salvini il Paese "non può rimanere a vita in attesa di una telefonata da Arcore". "L'Italia - ha aggiunto - è in balia di un partito e di un governo di incapaci. Mi stupisco che un partito che ha portato il Paese al disastro sia ancora al 30 per cento. Ma chi li vota?".