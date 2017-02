Salvini: sabato e domenica in mille piazze per elezioni subito

Milano, 14 feb. (askanews) - "Sabato e domenica saremo in mille piazze per chiedere elezioni subito. Vi aspettiamo in piazza, per cercare di svegliare questa politica". Lo ha detto il leader della nord Matteo Salvini in un'intervista a Radio Padania.

Secondo Salvini, con l'attesa per il congresso del Pd, ci aspettano "due mesi di rotture di palle televisive mentre l'italia è ferma. Vinca chi vinca. Sono tutti uguali. Ne scegliessero uno e ci mandassero a votare". "Domenica - ha aggiunto - c'è direzione del pd, poi quello (Renzi ndr) si dimette e poi quello fa congresso a metà aprile. E noi che cosa facciamo? Non possiamo stare qua altri tre mesi in attesa di chissà che cosa". Si tratta, secondo il segretario federale del Carroccio, di un "tira a campare" in cui "non manca Laura Boldrini, che giornata sarebbe senza una sua perla. Dice che non può finire la legislatura senza la riforma penale. Così magari andiamo a elezioni fra sei o sette anni".