Paese normale non avrebbe lui e Fedeli come ministri

Milano, 22 dic. (askanews) - Per il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, "il signor Poletti prima di parlare degli italiani che scappano all'estero per lavorare dovrebbe sciacquarsi la bocca nell'acido, soprattutto perché il suo figliuolo non ha bisogno di scappare all'estero: un lavoro nel settore delle cooperitive guardacaso ce l'ha e mi sembra ben retribuito". Lo ha detto ai microfoni di Radio Padania riferendosi al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

"Un Paese normale e non da terzo mondo non avrebbe come ministri il signor Poletti e la signora Fedeli, non perché non siano laureati, perché giudicare una persona dal titolo di studio è da cretini" ha aggiunto il segretario del Carroccio citando anche il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli.

"La signora Fedeli non può pontificare di scuola, di istruzione e di università dall'alto di un curriculum vitae e di una laurea taroccati. Io mi vergogno di essere rappresentato da un ministro del Lavoro e da un ministro dell'Università di siffatta maniera" ha concluso Salvini.