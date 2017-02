Salvini: no con Berlusconi ma elettori Fi la pensano come noi

Milano, 14 feb. (askanews) - "Quello che mi impedisce di pensare a un'alleanza con questo Berlusconi è quando lui dice di essere un moderato, un europeista, che non ci si può liberare dall'Euro e che non esclude di allearsi con Renzi". Lo ha detto il leader della Lega nord Matteo Salvini a Radio Padania. "Chiunque voglia allearsi con noi - ha aggiunto - deve avere chiaro in testa che noi vogliamo tornare a controllare, moneta, confini, banche e lavoro". Ma "la cosa che mi rincuora - ha concluso - è che la stragrande maggioranza degli elettori di Forza Italia la pensa come noi".