"Per data elezioni è Renzi a dare le carte, lo dicono i numeri"

Milano, 10 feb. (askanews) - "Non seguo Sanremo ma seguirò la direzione del Pd lunedì. Sarà più divertente di Sanremo. Spero che esca la data delle elezioni" ma "secondo me si vota a giugno". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della presentazione di un libro a Milano.

Salvini ha ribadito la volontà di andare a elezioni subito. E che è Renzi, non Berlusconi, come invece aveva affermato nei giorni scorsi Roberto Maroni, a "dare le carte". "I numeri dicono che le carte le dà Renzi che ha la maggioranza in Senato e alla Camera - ha detto -. Tutti gli altri assistono".

"Secondo me - è la previsione di Salvini - si vota a giugno. Renzi ha in mano il partito e stacca la spina perché questo governo è ridicolo". Riguardo Berlusconi, "non mi sembra che Berlusconi abbia fretta di andare a votare, ma anche se fosse i numeri di Forza Italia, della Lega sono marginali".