Milano, 27 gen. (askanews) - "Penso che la legge elettorale con cui si andrà a votare sarà questa e chiunque proponga modifiche parlamentari vuole solo allungare il brodo e tirarla in lungo". E' quanto ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa indetta in via Bellerio a Milano al termine del Consiglio federale del partito, ribadendo che la sua convinzione che si andrà al voto il 23 aprile prossimo, annunciando di aver chiesto "che il voto amministrativa coincida con quello politico".

Il leader del Carroccio ha annunciato che il 18 e il 19 febbraio, ci sarà "una mobilitazione da Nord a Sud, di ascolto e tesseramento in cui rilanceremo anche il nostro programma economico: tassa unica al 15% e superamento dell'Euro, della Legge Fornaro e degli studi di settore". Salvini ha poi annunciato un altro appuntamento per l'8 aprile: nel caso si voti il 23 aprile, ci sarà "una manifestazione nazionale sui temi dell'immigrazione e della sicurezza probabilmente a Milano", mentre se si votasse a giugno, quel giorno "coinvolgeremo gli italiani per chiedere il loro consenso sul programma e sul candidato".