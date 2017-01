Milano, 27 gen. (askanews) - "Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Veneto di correre senza il simbolo di Forza Italia a sostegno dei candidati della Lega a Verona, Padova e Belluno". Lo ha annunciato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa organizzata in via Bellerio a Milano, sottolineando che "da buoni autonomisti lasciamo la libertà di fare liste civiche anche con esponenti forzisti ma che non hanno partecipato alle precedenti gestioni".

Il leader del Carroccio ha poi spiegato che "entro due settimane convocheremo un'altra seduta del Consiglio federale approverà tutti i candidati sindaci delle città capoluogo".