Milano, 27 gen. (askanews) - "Non ne sanno niente i governatori, quindi penso che rientri tra le bufale giornalistiche". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'ipotesi fatta dal Corriere della Sera di una lista dei governatori di Liguria, Lombardia e Veneto, per tirare la volata a premier di Luca Zaia.

A margine del del Consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano, il segretario del Carroccio ha poi però voluto sottolineare che "Zaia e Maroni sono due dei tre governatori più apprezzati d'Italia ed è questo il modello che proponiamo per rilanciare il Paese".