Milano, 27 feb. (askanews) - No a Luca Zaia candidato premier del centrodestra e no anche all'introduzione di una doppia moneta. Matteo Salvini boccia tutte le due proposte lanciate questa mattina dal Silvio Berlusconi. "Se i leader degli altri partiti indicano nomi della Lega Nord come candidati premier sono il più felice e orgoglioso, ma se qualcuno pensa di mettere zizzania nella Lega facendo i nomi ha sbagliato tutto, a differenza di altri noi siamo una squadra", ha detto, parlando al fianco dello stesso Zaia oltre che di Roberto Maroni, durante la conferenza stampa convocata in Via Bellerio dopo il consiglio federale. "La doppia moneta di cui parla Berlusconi - ha rincarato la dose - non ha alcun senso economico in questo momento storico. Non più il tempo di parziali sovranità, o di qua o di là".

Secondo il segretario federale del Carroccio, la priorità del centrodestra deve essere quello di "scindere il Pd dal governo dell'Italia" perchè "ormai l'Italia è una repubblica fondata sulle beghe del Pd" e "il problema del Paese si chiama Renzi di cognome e Matteo di nome".