Milano, 20 feb. (askanews) - Per Matteo Salvini il candidato premier del centrodestra è "l'ultimo dei problemi" ma servono "patti chiari" perché "alcuni paletti vanno rispettati", come quello sull'abolizione della legge Fornero. Il leader della Lega nord, che ha ricevuto oggi il premio di "uomo dell'anno" dall'associazione degli "Amici della lirica", ha risposto a chi gli ha chiesto a che cosa sarebbe disposto a rinunciare per stringere un'alleanza di centrodestra.

"Posso rinunciare a tutto tranne che alla verità e alla coerenza", ha replicato Salvini, prospettando flessibilità sulla proposta leghista di introduzione della flat tax, che gli esperti del Carroccio hanno indicato al 15 per cento. "E' applicata in quaranta paesi del mondo - ha detto - ma se la facciamo al 22, ok, non mi attacco al numero". Per quanto riguarda l'altro cavallo di battaglia leghista, il "superamento dell'euro", potrà avvenire in maniera "ordinata", e sarà "coordinato e studiato a un tavolo, non è un blitz dalla sera alla mattina. Questo - ha aggiunto - sono disponibile a farlo. Ma alcuni paletti vanno rispettati", per esempio, l'abolizione della legge Fornero perché "è giusto che si vada in pensione dopo aver lavorato una vita". Quindi, "chi fa candidato premier è l'ultimo dei miei problemi. Però chiarezza: già in passato avevamo messo dentro tutto. disponibile ad alleanza più ampia possibile che però firma un programma che è una bibbia".

"I miei ragionamenti con Berlusconi - ha proseguito Salvini - passano da questo, non da chi fa il candidato premier. Se berlusconi lo vuole fare sono la persona già felice del mondo perché più larga è la squadra meglio è. Ma siccome centrodestra qualche erroruccio in passato l'ha fatto, non sono disposto ad imbarcare chiunque".