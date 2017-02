Salvini: Comune di Milano ha i soldi e li deve usare per milanesi

Leader Lega a Palazzo Marino in veste di consigliere

Milano, 6 feb. (askanews) - "Mi piacerebbe che i soldi, se ci sono, e ci sono, venissero usati per i milanesi e non per altri scopi". E' quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando oggi pomeriggio al Comune di Milano, dove è consigliere comunale e dove deve essere approvato il Bilancio previsionale 2017.

"Regione Lombardia - ha concluso il leader del Carroccio - tende a portare quanti più posti in asilo gratis, mi sembra che il Comune di Milano vada in direzione opposta".