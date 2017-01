Borghi: restiamo fiduciosi per prosieguo del lungo ponte di feste

Roma, 5 gen. (askanews) - Una partenza "all'insegna della stabilità" per i saldi invernali a Milano. Lo afferma FederModaMilano (Confcommercio) sulla base delle prime rilevazioni nei negozi. Rispetto al primo giorno dei saldi invernali 2016 c'è "un leggero decremento (-1%). La tendenza è "di acquisti mirati con attenzione alla qualità".

"Questo primo giorno dei saldi invernali a Milano - sottolinea il presidente Renato Borghi - va certamente inquadrato in un ponte di feste ancora lungo: è perciò prematuro tracciare bilanci. Abbiamo comunque percepito un vivo interesse nello shopping e restiamo fiduciosi per il prosieguo del lungo ponte. La discesa delle temperature ha favorito, in questa prima giornata, l'acquisto di capi più pesanti".

Tra i prodotti più richiesti, aggiunge FederModaMilano, ci sono "cappotti e piumini, maglieria, pantaloni, borse, stivali, scarponcini, pigiami e biancheria per la casa".