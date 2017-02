Milano, 16 feb. (askanews) - "Creeremo dei welcome packages, condizioni particolari per impiegati e manager" di istituzioni come Ema e di multinazionali che sono interessate a trasferirsi a Milano. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante la conferenza stampa dopo l'incontro "Italy is now and next".

Sala ha poi ricordato che un'agenzia come Ema "ha un indotto significativo sulla città, legato "ad aziende farmaceutice e start up con decine di migliaia di notti in hotel ogni anno e di biglietti di aereo. Oggi stiamo chiarendo che cosa possiamo fare per il management e l'intenzione è quella di creare dei benefici".