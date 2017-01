Nessuna caccia alle streghe, ma in questo momento è utile

Milano, 12 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che sta facendo verificare tutti i certificati che esonerano alcuni vigili urbani dal servizio in strada. "Sto chiedendo di verificare, senza nessuna caccia alla streghe, se tutti i permessi che ci sono sono giustificati perché il nostro obiettivo è avere quanti più possibile vigili in strada" ha detto a margine della cerimonia per ricordare Nicolò Savarino, agente della polizia locale ucciso cinque anni fa da un Suv guidato da un minorenne.

"È un momento difficile obiettivamente, essendo stato io quello che ha chiesto di avere anche più militari. È chiaro che l'ossatura del controllo e del rapporto con la città sta ai vigili urbani, penso che sia utile che in questo momento stiano ancora più vicino ai cittadini, il più possibile in strada, e che i cittadini sentano questa presenza. Su questo lavoreremo perché i tempi sono delicati, lo vediamo tutti. I vigili sono l'asse portante del sistema della sicurezza" ha aggiunto Sala.