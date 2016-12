Milano, 20 dic. (askanews) - Si è conclusa nel primo pomeriggio la riunione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con i suoi assessori, convocata dopo l'annuncio della fine della sua autosospensione a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Milano sulla Piastra di Expo 2015. L'incontro è durato circa 40 minuti ed è servito al sindaco per chiarire alla giunta i motivi che lo hanno spinto a tornare al lavoro dopo avere approfondito con gli avvocati la sua situazione. Gli assessori hanno riferito che Sala ha fatto una ricognizione con i membri della giunta per verificare lo stato dei dossier aperti. Il sindaco si è informato, in particolare, con l'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, sull'incontro di stamattina in Prefettura sulle misure che riguardano i mercatini di Natale, a seguito dell'attentato di ieri sera a Berlino. Domani è convocata una seduta del Consiglio comunale nella quale Sala riferirà all'assemblea della situazione.