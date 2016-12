"Decisione saggia, ci sono dossier che non possono aspettare"

Milano, 20 dic. (askanews) - Il ritorno di Sala a sindaco di Milano? "Meglio così, per quanto mi riguarda, perché ci sono dossier sul tavolo che non possono aspettare settimane ma hanno bisogno di decisioni rapide". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano, commentando la decisione del sindaco di Milano di mettere fine alla sua "autosospensione" doo aver saputo di essere indagato per falso nell'ambito dell'inchiesta sulla "piastra" di Expo.

"Colgo quindi con favore la decisione di tornare a fare il sindaco - ha aggiunto Maroni - perché era l'unica decisione saggia da prendere. Sono stati quattro, cinque giorni così, ma adesso siamo tornati sul terreno della ragionevolezza".