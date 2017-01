Milano, 24 gen. (askanews) - A Milano "il tempo è bellissimo, ma purtroppo se non piove il livello delle polvere sottili sale quindi tutti a usare la bicicletta". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che ha postato una foto in bici su Facebook. Quanto all'emergenza smog, Sala ha escluso il blocco del traffico: "per il momento non è previsto.

Da affrontare invece la questione dei parcheggi in doppia fila, anche sulle piste ciclabili: "il tema delle doppie file è un tema di Milano che va risolto, anche se risolverlo definitivamente non sarà facile. Ho detto ai vigili che devono essere più attenti", ha spiegato Sala.