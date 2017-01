Milano, 24 gen. (askanews) - "La decisione su Ema verrà presa prima delle vacanze estive, ci sarà del tempo prima dell'effettivo trasferimento. Si tratta di una decisione politica, noi prepareremo bene il dossier di candidatura ma mi aspetto che il governo giochi un ruolo forte, in particolare il presidente del Consiglio". E' quanto ha spiegato ai cronisti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lasciando il breve incontro in Prefettura a Milano per fare il punto sul progetto del centro dedicato alla medicina predittiva che dovrebbe sorgere all'interno dell'area Expo. All'incontro ha partecipato, tra gli altri, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina.

"Il governo attiva una cabina di regia e il 3 febbraio ci si incontrerà a Roma" ha proseguito Sala, sottolineando che "mi pare che l'accelerazione che stiamo imprimendo e la mia sollecitazione al fatto che si decida in fretta, sta muovendo le cose". "Portare a casa questa partita non è facile - ha continuato il sindaco - perché il ministro ha sottolineato che sono tante le città che si sono già mosse, quindi non l'abbiamo già in tasca". "Oggi - ha proseguito - dal ministro è stato ribadito, e ne sono contento, il richiamo che nessuna città italiana pensi a possibili candidature perché il Governo candida Milano, dando per scontato che il dossier sarà fatto e sarà fatto bene poi diventa una questione del governo e a livello di capi di stato e di premier".

Per la struttura che potrebbe ospitare la sede di Ema a Milano, Sala ha spiegato che "si può pensare a una soluzione transitoria ma io mi sono convinto che sarà necessario edificare un palazzo ad hoc". "Non è facile riadattare spazi già esistenti" ha proseguito, aggiungendo che "stiamo già facendo un po' di riflessioni su come potrà essere" e che non necessariamente sarà un'iniziativa pubblica, può costruirla anche un privato". "Il pubblico può aiutare e il Governo ha i fondi" ha ricordato, sottolineando che "nel caso di Londra, per esempio, l'edifico è stato fatto da uno sviluppatore immobiliare che poi ha affittato a lungo termine ad Ema".

"E' una partita - ha concluso - in cui richiamo tutti al massimo impegno e da quanto diceva il ministro Martina il president del Consiglio è caldo su questo tema".