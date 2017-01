Milano, 23 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lascia al Consiglio comunale la scelta di dedicare o meno una via di Milano a Bettino Craxi, ma sottolinea che il suo caso è diverso da quello di Dario Fo, al quale ha fatto ieri riferimento il portavoce dell'M5s in Lombardia, Stefano Buffagni, con un post sul blog di Beppe Grillo: "Craxi lasciamolo ad Hammamet, intitoliamo invece una via Fo" ha scritto l'esponente pentastellato.

"Mi ero già espresso all'epoca del funerale: stiamo parlando di un premio Nobel, via o non via un ricordo va lasciato" ha ribadito Sala riferendosi a Fo, senza però esprimere un giudizio sul l'artista. Quanto a Craxi ha ribadito: "Voglio lasciare veramente l'iniziativa al Consiglio, chiedo solo che faccia in fretta queste riflessioni perché c'è altro da fare".

"Se vuole discutere di Craxi bene, però lo faccia in fretta perché mi pare che sia un dibattito che rischia di togliere attenzione ad altre questioni forse anche più importanti per i cittadini. Io non esprimo un giudizio né su Craxi né su Dario Fo" ha concluso il sindaco.