Opporsi non basta, Milano non arretra su dovere della memoria

Milano, 16 gen. (askanews) - Dopo il presidio di sabato scorso all'Arco della pace organizzato da Forza Nuova il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha osservato che le manifestazioni di questo e altri movimenti di estrema destra "devono essere respinte, però siccome con altrettanto pragmatismo so che succederanno ancora, noi ci opporremo e opporremo la nostra volontà di utilizzare quei momenti invece per dire la nostra e sottolineare la nostra volontà di respingere, ma anche di sottolineare il valore di una Milano anti fascista, della Milano più bella".

"Opporsi non basta, bisogna sempre cercare di portare al centro del dibattito" la nostra posizione. "Tutti noi vorremmo vivere in un mondo libero da questo ma siccome sappiamo che non sarà così cerchiamo di riportare al centro del dibattito la nostra idea. Milano non arretra di un millimetro sul dovere della memoria" ha aggiunto durante il suo intervento alla presentazione dell'iniziativa Pietre di inciampo.