Milano, 20 feb. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che intende indire un referendum cittadino sulla riapertura di una parte della Cerchia interna dei Navigli non appena saranno disponibili i finanziamenti e sarà completo lo studio di fattibilità tecnica e sull'impatto per la mobilità. Lo ha detto durante il suo intervento al convegno dedicato al completamento dell'idrovia Locarno-Milano-Venezia organizzato dall'associazione Amici dei Navigli.

"Il Comune di Milano ha creato un comitato per valutare la fattibilità del progetto per la riapertura di una parte della Cerchia dei Navigli, questo lavoro dovrà portare al referendum cittadino, ma io non voglio fare un referendum retorico, chiedere se sono favorevoli o contrari, ma andare oltre" ha detto il,sindaco.

"Bisogna valutare tecnicamente il progetto finale, l'impatto sulla città perché non è solo la riapertura di un corso d'acqua, cambia la mobilità della città, e come sia finanziabile. Quando questi tre elementi ci saranno chiederemo con serietà ai cittadini se sono d'accordo o contrari" ha concluso il primo cittadino.