Milano, 17 feb. (askanews) - "I redditi sono stati pubblicati, anche se l'assessore ha fatto un errore con i decimali e adesso sta correggendo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendosi all'assessore all'Innovazione tecnologica, Roberta Cocco, che dopo un'iniziale resistenza ha deciso di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi come prescrive l'Anac, anche se con un errore nella parte che riguarda il proprio patrimonio di azioni Microsoft, l'azienda per la quale lavorava fino all'incarico in Giunta. "So che lo sta sistemando, ma è stato un mero errore, però a questo punto mi dispiace, è chiaro che si poteva fare tutto subito dall'inizio, però era una valutazione personale e l'assessore riteneva che far vedere una cifra del genere potesse crearle problemi, non si sentiva tranquilla. Rimane il fatto che di fronte all'idea di perdere il suo lavoro ho agito con tempestività" ha aggiunto Sala a margine della presentazione del nuovo passaggio dei binari dello scalo di Porta Genova.

Stando al documento corretto pubblicato successivamente sul sito del Comune di Milano, l'assessore Cocco ha in portafoglio lo 0,00076% di Microsoft e non lo 0,0000076%. Che in valore vuol dire 3,79 milioni di

dollari contro i 38 mila erroneamente dichiarati in un primo momento.