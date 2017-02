Il sindaco di Milano sulla discesa in campo del predecessore

Milano, 10 feb. (askanews) - Il progetto di Giuliano Pisapia è "interessante" dal punto di vista del messaggio politico ma "da valutare" da quello dell'impatto che potrà avere: è l'opinione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, espressa a margine della cerimonia in largo Martiri delle Foibe a Milano nel giorno del ricordo. "Dal punto di vista del messaggio politico, è certamente interessante, dal punto di vista dell'impatto che può avere bisogna valutare: quando capiremo se è un partito o meno, sarà più facile tirare le conclusioni" ha detto Sala a chi gli chiedeva un commento alla "discesa in campo" annunciata dall'ex sindaco di Milano con il progetto "Campo progressista" in un'intervista al Corriere della Sera.