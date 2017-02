Non ho in mente candidati, ma competizione serve

Milano, 8 feb. (askanews) - Primarie del centrosinistra in Lombardia a ridosso dell'estate. E' il suggerimento che arriva dal sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della presentazione della 56esima edizione del Salone del Mobile. "Non ho in mente candidati - ha detto Sala - ma sono estremamente convinto che le primarie siano da fare, e da fare abbastanza presto, a ridosso delle vacanze". "Ricordo - ha aggiunto il sindaco - che si voterà fra fine gennaio e fine febbraio, quindi non manca molto. Dunque bene le primarie e bene a giugno-luglio, in modo da essere pronti per le votazioni".