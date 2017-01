Milano, 21 gen. (askanews) - Un Cda composto da manager competenti e impermeabile al mondo della politica. E' quanto ha intenzione di chiedere il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al governatore lombardo Roberto Maroni in vista del rinnovo del Cda di Fiera Milano, dopo l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l'ente partecipato da Comune e Regione attraverso Fondazione Fiera.

"Su Fiera il faro è puntato, la procura ci sta lavorando. E' necessario, e lavorerò per questo, senza buttare la croce addosso a nessuno, un consiglio che sia zero politicizzato", ha dichiarato Sala a margine della terza giornata della legalità. "Posto che questo Cda è di fatto dimissionario parlerò col presidente Maroni affinché nel management non ci sia nessuna possibilità di politicizzazione. Prendiamo manager capaci e di qualità dal mercato, anche affidando la ricerca a istituti esterni".