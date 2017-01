Anche se non c'è ancora una proposta in tal senso

Milano, 11 gen. (askanews) - Sulla gestione delle case popolari di Milano, oggi in parte gestite dal Comune tramite Mm e in parte dalla Regione Lombardia tramite Aler, "c'è la volontà di trovare un sistema quanto più unificato possibile" anche se non c'è ancora una proposta in tal senso. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, al termine di un incontro in Prefettura con il ministro della Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, nel quale si è parlato anche di alloggi in periferia.

"Abbiamo condiviso con il ministro e il sindaco di Milano - ha aggiunto Maroni - progetti che sono nel Patto per la Lombardia, ma riguardano anche Milano, come la metropolitana per Monza, le politiche abitative dell'Aler, dove tenere sotto controllo i costi con la finalità sociale di dare una casa a chi non ce l'ha, il sito di interesse nazionale di Pioltello-Rodano e il campus per l'Università statale di Milano. Su tutti questi temi - ha assicurato - ci sarà una forte collaborazione istituzionale fra Governo, Regione e Comune".