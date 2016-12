Milano, 21 dic. (askanews) - "Non posso considerare normale il fato che venga messo al corrente di una nuova inchiesta attraverso i giornali che si trovano ad essere in possesso delle carte prima delle persone interessate. E' significativo che si tratta di vecende di quasi cinque anni fa". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, all'indomani della fine della sua autosospensione dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per una inchiesta sulla piastra di Expo. "Io non ho motivo di polemica con la magistratura di cui rispetto il lavoro. Né - ha aggiunto - ho motivo di lamentazione per quanto riguarda le inchieste di Expo", per cui è stato fatto "uno sforzo di trasparenza".