Milano, 28 feb. (askanews) - "Milano vuole essere una città innovativa, che coglie le opportunità, che compete a livello internazionale. Ma le ragioni della competitività, le ragioni dell'apertura, non ci fanno dimenticare per un singolo momento che siamo una Giunta che presta sempre attenzione a chi è in difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza stampa congiunta a Palazzo Marino con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nell'occasione è stato anche riconfermato l'impegno dell'esecutivo sul Patto per Milano che "su alcune delle questione cardini mobilità, trasporti, periferie, trova conferma nei fatti: il governo c'è e conferma il supporto a Milano. Nella pratica si sta lavorando".

Tutti gli assessori hanno preso la parola durante l'incontro con Gentiloni e hanno espresso al premier la volontà di essere una "città leader da tanti punti di vista, e per questo chiediamo una mano al governo".