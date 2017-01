Milano, 12 gen. (askanews) - Una manifestazione "provocatoria", ma non vietabile. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha definito il presidio organizzato per sabato dal movimento di estrema destra Forza Nuova, in programma all'Arco della pace. "Ho parlato con il questore, pare non ci siano alternative. Credo sia importante che non sia un corteo per evitare problemi. Mi sembra molto provocatoria la manifestazione, speriamo non ci siano problemi" ha detto il sindaco a margine della cerimonia in ricordo di Nicolò Savarino, vigile ucciso in servizio cinque anni fa.

Quanto alla contro manifestazione organizzata dal Comitato permanente antifascista in piazza Fontana Sala ha detto che sarà presente solo "con lo spirito": "Io purtroppo non posso per un problema personale, ma chiederò al vicesindaco di esserci. Ci sarei stato. Da quello che mi dice il questore purtroppo la manifestazione di Forza Nuova non si può vietare, non potrò esserci, ma ci sarò con lo spirito, avrei voluto esserci moltissimo" ha aggiunto.