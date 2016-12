Milano, 21 dic. (askanews) - "So di aver agito sempre nell'unico interesse di Expo 2015 e per il suo successo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, comunicando in Consiglio comunale le ragioni della sua autosospensione in seguito alla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sui lavori della Piastra di Expo.

"Avevamo gli occhi puntati addosso del mondo intero. Per molto tempo - ha detto Sala - ci sono state condizioni di oggettivo impedimento, come la concessione delle aree che si è protratta per oltre due anni. Abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo che ha avuto ricadute positive su Milano. Ho agito nell'unica visione, quella del bene comune, al tempo stesso - ha aggiunto - dico che per fare il sindaco ci vuole serenità, siamo esseri umani. Dignità, credibilità, autorevolezza sono patrimonio di ogni persona, a maggior ragione quando diventa istituzione. Lavorerò con più impegno di prima, i valori di legalità e giustizia sono essenziali per la città e per la nazione".